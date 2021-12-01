Акай Муртазаев прокомментировал передачу резиденции Меликовым для открытия центра «Альтаир»

Директор ДФИЦ РАН, член-корреспондент РАН Акай Муртазаев: «Решение Главы Республики Сергея Меликова о передаче своей резиденции на горе Тарки-Тау для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей, о котором он объявил на заседании Совета при РД по науке и образованию 23 ноября 2021 года, считаю очень важным событием. Само по себе создание Республиканского центра «Альтаир» по подобию «Сириуса» позволит выявит и привлечь в науку и образование талантливую дагестанскую молодежь. Это решение имеет и важное символическое значение! Я не помню чтобы руководители такого уровня передавали детям свои резиденции. Со своей стороны Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН готов принять самое активное участие в подготовке детей в части науки и образования!»

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