Акай Муртазаев отмечает, что выбранный курс развития приведет к решению многих проблем

Председатель ДФИЦ РАН Акай Муртазаев поделился своим мнением относительно изменений, произошедших в регионе за шесть месяцев, прошедших с момента назначения Сергея Меликова врио Главы Республики Дагестан. По его мнению, в республике к решению социально-экономических проблем и разработке научно-технологической стратегии развития региона стали чаще привлекаться представители научных сообществ. Данное направление активно обсуждалось на первом заседании Совета при Главе РД по науке и образованию. Однако, по мнению Акая Муртазаева, сохраняется отток талантливой молодежи за пределы региона и страны. Для решения этой проблемы необходимо задействовать программы удержания и привлечения молодых специалистов. Важно, что необходимость решения этих задач отмечается и в руководстве субъекта.

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