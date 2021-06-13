Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии выступил в Каспийске

Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии дал концерт в Каспийске. Ансамбль выступил под руководством народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева.

Зрители увидели блестящее исполнение патриотических песен в исполнении хора и ведущей солистки ансамбля, заслуженной артистки России Наталии Елисеевой.

Звучали песни времён Великой Отечественной войны, советских композиторов и русские народные композиции.

Попурри из песен Леонида Утёсова в оригинальной обработке заслуженного артиста России Алексея Мазанова и популярна песня «Живёт моя отрада» сорвала шквал аплодисментов.

Концерт завершился песнями «Мы Родине служим» и «Прощание славянки».