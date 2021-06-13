Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии дал концерт в Махачкале

В Махачкале прошел концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии в рамках большого гастрольного тура по югу России и Северному Кавказу.

Концерт посетил и врио Главы Дагестана Сергей Меликов. В программу вошли песни военных лет, современные хиты и лучшие танцевальные номера.

Началось представление с песни «Ты – Россия моя» в исполнении хора и ведущей солистки ансамбля, заслуженной артистки России Наталии Елисеевой.

Затем исполнили военные песни, произведения советских композиторов и русские народные песни и композициии на стихи Расула Гамзатова «По горным дорогам».

Балетная группа исполнила несколько ярких хореографических композиций.

Концерт завершился песней «Мы Родине служим».