Айшат Адусова: «Прививки спасают от полиомиелита и кори»

Врач скорой медицинской помощи Гумбетовской ЦРБ Айшат Адусова обратилась к землякам с призывом привить детей от полиомиелита и кори.

«Уважаемые гумбетовцы! Прививки спасают от полиомиелита и кори. Чтобы избежать негативных последствий при заражении этими опасными инфекциями, необходимо привить детей против данных заболеваний. Иммунизация от инфекций – великое достижение человечества, благодаря которому смогли победить чуму, холеру, натуральную оспу и другие болезни. Профилактическая вакцинация защитит ваших детей», – сказала врач скорой медицинской помощи Айшат Адусова.