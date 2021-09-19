Айгум Айгумов: «Выборы нынешнего года проходят честно, без нарушений»

По итогу второго дня голосования в Дагестане наметилась серьёзная динамика роста процента проголосовавших. Сегодня эта цифра составляет 49,9%. Известные общественные деятели республики отмечают, что такой рост был прогнозируем. Председатель Союза театральных деятелей Дагестана, народный артист России отмечает, что было ожидаемо увеличение количества голосующих в нерабочие дни.

«Я сам иду голосовать сегодня, в итоговый выборный день. Думаю, многие также сегодня поспешат воспользоваться своим правом голоса. Хорошо, что нынешняя кампания проходит в несколько дней. Благодаря этому у людей есть возможность не торопясь, спокойно, не создавая толкучек на избирательных участках, что немаловажно, учитывая, что угроза коронавирусной инфекции все еще актуальна, прийти и сделать свой выбор», — отмечает Айгум Эльдарович.

Председатель СТД Дагестана считает, что выборная кампания этого проходит на более качественном уровне. «В стране налажена система видеонаблюдения за избирательными участками, организована работа общественных наблюдателей. В дисциплинарном плане, думаю, все на достойном уровне. Это вселяет надежду, что выборы проходят честно, без нарушений», — добавил Айгумов.

Источник: Дагестанская правда