Айгум Айгумов: «России предстоит большая миссия – добыть мир для всех народов Земли»

На центральной площади Махачкалы проходит патриотическая акция в поддержку курса Президента РФ «В единстве – наша сила!». Перед собравшимися выступил художественный руководитель Кумыкского музыкально-драматического театра, народный артист России Айгум Айгумов «Сегодня вся страна переживает и думает, что же будет дальше. А дальше будет справедливость, дальше будет победа, дальше будет жизнь лучше, чем сегодня. Все дагестанцы, все люди, которые участвуют в специальной военной операции, мы гордимся ими, всегда их поддержим, поддержим нашего Президента Владимира Путина, поддержим Россию. Россия никогда не стояла на коленях и сегодня ей предстоит большая миссия – добыть мир для всех народов Земли», — отметил Айгумов.