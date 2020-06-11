Айгум Айгумов прокомментировал поправки в Конституцию РФ

Народный артист России Айгум Айгумов высказался по поводу внесения изменений в Основной закон и заявил, что Россия – достойный правопреемник СССР.

Как считает деятель культуры, вносимые поправки имеют огромное значение на уровне законодательства в становлении страны как правопреемника СССР. Он заявил, что чувствует, что после внесения поправок жизнь граждан улучшится.

Айгумов утверждает, что государство делает многое для защиты детства и материнства и руководитель страны хочет, чтобы Конституция отвечала действительности и соответствовала уровню жизни россиян.

Народный артист отметил следующее: «Владимир Путин поднял Россию с колен, создал грандиозную оборонную систему. Россия на международной арене сегодня может разговаривать с понятием своей силы, на уровне, ни перед кем не склоняя голову, как в былые времена».

Айгумов призвал всех принять участие в голосовании, так как надеется, что поправки сыграют большую роль в улучшении жизни россиян.