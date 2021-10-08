Айгум Айгумов: «Надо уметь держать себя и сохранять честь своей республики»

Художественный руководитель Кумыкского театра Айгум Эльдарович Айгумов прокомментировал инцидент в столичном метро: «Ужасный эпизод увидел я по телевизору. Это избиение человека. Человека, который защитил девушку. Его избили до потери сознания. И кто это сделал? Дагестанцы. Очень неприятный случай. Где бы не были дагестанцы, они должны чувствовать ответственность. Своим плохим поведением вы порочите не только себя, но и всю республику. В Дагестане живут мудрые, мирные люди. Дагестан всегда с почтением относился к людям. Я призываю молодёжь, чтобы подобных инцидентов не было от дагестанцев. Ведите себя прилично. Надо уметь держать себя и сохранять честь своей республики».

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