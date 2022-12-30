Общество

Аида Алимирзаева стала лауреатом гранта Главы РД

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29 декабря Глава Республики Дагестан провел церемонию вручения государственных наград. В числе лауреатов наград в этот день и Аида Алимирзаева. Ей присудили грант Главы РД с проектом «Имена Дагестана».

Данный проект ставит своей целью информационную, просветительскую поддержку молодежи Дагестана путем популяризации биографий и жизненного пути ярких представителей нашей родины, внесших вклад в ее развитие.

Про свой проект Алимирзаева сказала: «Отрадно знать, что данный проект занял первое место, это говорит о том, что сегодня в нашей республике делается все для поддержки и развития молодежи».

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