Аида Алимирзаева: «Проект «Имена Дагестана» ставит своей целью информационную, просветительскую поддержку молодежи Дагестана путем популяризации биографий»

Сегодня, 23 марта, на площадке сетевого издания «Мирмол» прошла пресс-конференция с руководителем проекта «Имена Дагестана» Аидой Алимирзаевой. Она рассказала, что проект ставит своей целью информационную, просветительскую поддержку молодежи Дагестана путем популяризации биографий и жизненного пути ярких представителей нашей родины, внесших вклад в ее развитие, как исторических личностей, так и наших современников.

«Проект подразумевает размещение биографий и распространение информации, как минимум о 200 героях, подпадающих под критерии проекта. Для успешной работы по проекту мной создана команда из специалистов из сферы журналистики, ИТ, краеведов, общественных деятелей, вместе с которыми мы начали процесс работы по реализации», — сообщила Алимирзаева.

Также было отмечено, что на данном этапе проводится обновление существующего интернет-ресурса «Имена Кавказа», содержащего данные о лучших представителях нашего региона, путем пополнения его базы; «Командой проекта собирается информация по представителям всех основных национальностей Дагестана для демонстрации многообразия проживающих этносов.

Следующим этапом после сбора и переработки биографий, будет размещение на интернет-ресурсах национальных СМИ: сайтах и в соц.сети. Также будет организовано продвижение информации в соц. сети и мессенджерах. Проект будет реализовываться также на базе существующей электронной энциклопедии «Имена Кавказа», путём популяризации биографий дагестанцев», — сообщила руководитель проекта.

Напомним, что проект «Имена Дагестана» выиграл в номинации Гранта Главы Республики Дагестан в области СМИ.

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