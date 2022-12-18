Ахвахский район отчитался о развитии горной территории

Под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло совещание по развитию горных территорий. С докладом по Ахвахскому району выступил Магомед Муртазалиев — руководитель муниципалитета.

Так, за 2022 год в Ахвахском районе отремонтировано порядка 19 км автодорог; проведен капремонт в 4 образовательных учреждениях; приобретено 6 жилых помещений для сирот; создано 2 ФАПа; построена 1 детская игровая площадка; строятся кемпинги на 26 гостей; построен 1 физкультурно-оздоровительный комплекс и 2 мини-футбольных поля.