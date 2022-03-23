Ахмед Саламов отреагировал на повышение цен на товары в Дагестане

Активный участник трагических событий 1996 года в Кизляре Ахмед Саламов выразил свое возмущение поведением дагестанцев, наживающихся на своих земляках.

Один из первых парламентариев, вышедших на связь с международными террористами, которые удерживали в кизлярской больнице около 3 тысяч заложников, считает, что сейчас то время, когда следует оценивать человеческие поступки с точки зрения добра и зла, когда проявляют себя патриоты и предатели

Кавалер ордена Мужества Ахмед Саламов глубоко возмущен поведением дагестанцев, необоснованно повышающих цены на продукты и другие товары. Он признался, что ему стыдно за тех, кто наживается на людях в момент, когда глава государства принял судьбоносное и непростое решение о начале специальной военной операции на Украине.

«Наша страна производит сахар, овощи, муку, другие продукты и товары, дефицита которых нет. А между тем, в магазинах, на рынках цены космически взлетели и нашлись те, кто решился нажиться на людях. Все мои пациенты жалуются на цены. Как должны выживать те, у кого доход не превышает 10 тысяч рублей, если цена на капусту выросла в несколько раз, то же самое с сахаром и другими продуктами. Я вижу только одно решение – наказывать всех, кто наживается в это трудное время. Только жесткое реагирование на все нарушения. Как сказал один мой пациент, с такой жадностью, как у наших перекупщиков, никакой враг не нужен. И это вместо того, чтобы поддержать друг друга, помочь. Я бы от себя добавил, что в то время, как наши сыны льют кровь за нашу мирную жизнь, за будущее потомков, непорядочные и без совести люди пытаются нажиться. Возможно, какие-то запасы продуктов стоит делать, но на всю жизнь не запасешься. Народ силен тогда, когда он сплочен», — считает Ахмед Саламов.

Источник: Молодежь Дагестана