Ахмед Гасанов прокомментировал законопроект о деятельности зарубежных IT-компаний

21 мая в Государственную Думу РФ внесён законопроект «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории России», согласно которому все иностранные IT-компании, чья аудитория более полумиллиона россиян в сутки, обязаны создать в России филиалы или же учредить российские юридические лица. Это позволит решить проблему безопасности контента, обеспечивая равные условия исполнения закона как для отечественных, так и для иностранных игроков цифрового рынка. Данный законодательный проект прокомментировал Go-разработчик Ахмед Гасанов. Он выразил мнение, что данный закон обеспечит соблюдение прав и удобство для всех сотрудников IT-сферы.

Кроме того, факт подпадания иностранных IT-компаний под российское законодательство позволит одновременно решить несколько проблем, в том числе в сфере соблюдения трудового законодательства.