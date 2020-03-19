Несомненно, каждый родитель желает своему ребенку здоровья. Поэтому предупредить заболевание намного легче, чем потом лечить его. Избавить от неприятностей, связанных со здоровьем, детей и их родителей поможет плановое профилактическое обследование, т.е. диспансеризация детей.

В Агульском районе началась ежегодная плановая диспансеризация школьников. Ее пройдут все школьники с 1 по 10 класс. Каждому классу отведен отдельный день, когда можно обойти всех специалистов: кардиолога, окулиста, невропатолога, уролога, хирурга, педиатра, — и сдать анализы.

Это ежегодное плановое мероприятие, которое включает в себя всестороннее обследование ребенка. Главной целью диспансеризации является выявление возможных заболеваний, патологии, а также физическое определение нервно-психического развития ребенка.

Диспансеризация сегодня является очень актуальной в условиях вирусов и болезней. Главное – это соблюдение санитарно – гигиенических условий, которые позволяют избежать любой инфекции и сохранить свое здоровье.

Отметим, что старт диспансеризации начался с Тпигской школы, далее плановое обследование пройдут учащиеся всех остальных школ района.

Луиза Гусукаева