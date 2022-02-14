Агульцы в хоккей играют с 70-х годов прошлого столетия

4 февраля 2022 года в Пекине начались очередные зимние Олимпийские игры. Любители спорта лихорадочно ищут время трансляций. А тем временем само открытие Олимпиады оставило в душе российских болельщиков неприятный осадок — все спортивные делегации гордо шли под национальными флагами, российская же делегация шла не под триколором, а под флагом ОКР, отдалённо напоминающей флаг.

А ведь были времена, когда вся страна близко к сердцу воспринимала все успехи и неудачи советских спортсменов. Не везде было телевидение, газеты приходили с опозданием, но вся страна была в курсе спортивных событий. И если на послевоенные годы пришёлся футбольный бум, то в семидесятые годы на первый план вышел хоккей. Способствовала этому легендарная серия СССР-Канада. До самых отдалённых уголков страны добрались вести об этой серии. Способствовала этому кинохроника, предшествовавшая показу художественных фильмов. До сих пор помню десятиминутный документальный фильм об этой встрече, где за кадром звучал голос не менее легендарного Николая Озерова. Мы впервые слышали имена Харламова, Петрова, Михайлова, Якушева, Щадрина, Фила и Тони Эспозито, Маховлича и др.

И мальчишки потянулись на лёд. И если в городах худо-бедно находился инвентарь, каток, амуниция, то у нас в селе ничего этого не было. Из досок делали клюшки, из катанки коньки, шайбу заменяла либо банка из-под кильки, либо резиновый каблук кирзового сапога. Позднее мальчишки рыскали в лесах в поисках подходящего деревца для изготовления цельной клюшки. По почте стали заказывать коньки. В ход шли все виды — «Снегурочки» по 1 р.50 коп., хоккейные по 3.50 и беговые за 6 с лишним рублей.

Расчищали от снега более-менее подходящее место, из камней делали ворота. И на речке закипали жаркие баталии. В командах могло быть и по два человека, и по десять. Никаких судей, никаких правил, никаких периодов и временного ограничения. Правило одно — играть до победы. Играли жёстко, самозабвенно, до полного изнеможения либо до полной темноты. Расходились усталые, голодные, с разбитыми носами, ободранными коленями, порванными штанами, но счастливые. Дома от родителей попадало за всё — за носы, колени, одежду и невыполненные уроки. Наспех поев, с сонными глазами садились за учебники, а перед глазами ледовая битва.

Что говорить о мальчишках, взрослые парни, даже отслужившие в армии, спускались на лёд, прогоняли мальчишек, отбирали у них клюшки и сами играли в хоккей. А мы ждали, ждали до тех пор, пока они уйдут, чтобы снова, кто в кирзовых сапогах, кто на хромированных коньках, снова играть в волшебную игру.

В 1978 году, в самом конце, появилось в селе телевидение. И как раз был в разгаре известинский турнир с участием сборных СССР, США, Канады, Чехословакии, Финляндии и Швеции. Все, от мала до велика, прильнули к экранам. На следующий день бабушки на завалинке возмущались, что этот нехороший Айдарман (американский хоккеист Айзерман) играл очень грязно, делал подножки Харламову.

Росту популярности хоккея способствовала и отечественная мультипликация — «Шайбу, шайбу», «Метеор», «Метеор и хулиганы» и многие другие. А ставшая хитом на все времена песня Н. Добронравова и А. Пахмутовой «Трус не играет в хоккей» в исполнении В. Мулермана стала гимном хоккея. Мальчишки везде напевали слова из песни «Звенит в ушах лихая музыка атаки, точней отдай на клюшку пас, сильней ударь! И всё в порядке, если на площадке великолепная пятёрка и вратарь». Эта пятёрка и вратарь у нас ассоциировалась с Петровым, Михайловым, Харламовым, Васильевым, Лутченко и Третьяком. Уже и на уроках физкультуры вместе с учителем на импровизированном льду сражались класс с классом.

Одним словом, хоккей был важной частицей нашей жизни. Сейчас на речном льду практически никого не увидишь. А жаль, какая жизнь там бушевала, какие страсти разыгрывались, какие эмоции переполняли души мальчишек, приобщившихся к этой великой игре. Лишь изредка слышны голоса мальчишек старающихся подражать взрослым, которые были свидетелями советского хоккея, которым по 50 лет и не перестающим находить повода вспомнить былые времена. Хотя в последние годы и ледовые поля стали редкостью из-за слабых морозов. Кто знает? Может наступят времена, когда дети и взрослые оставят телефонные и компьютерные игры и снова начнут играть в реальной жизни.

Абдулрашид Рамазанов