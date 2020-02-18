Агульцы на фронтах Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одним из самых страшных событий в жизни каждого советского человека ХХ века. Всякая семья, род, община прочувствовали и испытали на себе тяготы войны: голод, лишения, ужас.

Тяжелее всего было ждать возвращения родных, ушедших на фронт, вставших на защиту Родины в самое мрачное для неё время. Тысячи и тысячи людей: врачей, учителей, экономистов, рабочих, шофёров – в один день превращались в воинов, отказываясь от всего привычного.

Герои! Все они, вне зависимости от ранга, навыков и заслуг –герои!

Мы посвятим цикл мини-статей агульцам участникам ВОВ в дань памяти нашим истинным героям.

«Помним и чтим!..»

Пирдамов Шамиль Зубаилович – ветеран ВОВ (ныне покойный), родился в 1918 году в с. Рича Агульского района. Рядовой 881сп. Умер в 1992 году. Похоронен в родном селе…

Пирдамов Закир Зубаилович – родился в 1924 г. в с.Рича Агульского района. Рядовой, умер от ран в 1943г. в ППГ-141. Похоронен: Ростовская область, Куйбышевский район, село Лысогорка.

Хасбулат Гамзатов