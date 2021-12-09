Агульский журналист, лингвист и историк Гаджи Алхасов собрал более 7 тысяч имён в одной книге

Вышедшая недавно в свет книга «Свод исторических имён Дагестана» представляет собой знаковое явление в историографии. Автору книги Гаджи Алхасову впервые удалось собрать и систематизировать более 7,5 тысяч дагестанских имён. Уникальность издания, по мнению специалистов, в том, что автор приводит имена и родословные жителей Дагестана, оставивших свой след в истории горного края с первых веков новой эры до наших дней.

Гаджи Алхасов — выходец из высокогорного села Бедюк Агульского района РД, является выпускником филологического факультета ДГУ. Работает редактором на ГТРК «Дагестан». Своей основной деятельностью Гаджи считает историческое языкознание, которым увлёкся еще в студенческие годы.

Презентация проекта состоится 22 декабря 2021 г. в Национальной библиотеке им. Р.Гамзатова. Начало мероприятия в 15.00 ч. Приглашаем всех любителей истории родного края. Вход свободный.

Абдурахман Манафов