Агул

Агульский район стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

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По результатам отбора победителем в номинации «исторические поселения»
стал проект «Рича — древняя столица в сердце гор». В муниципалитете на выделенные 80,8 млн рублей планируется реконструировать центральную улицу поселения, связывающую
все ключевые точки притяжения.

Это главные общественные пространства Рича: родник, годекан, площадь у Джума-мечети, памятник погибшим в ВОВ.

По словам руководителя Агульского района Закира Каидова, после реконструкции эта точка станет центром притяжения туристов, которых, к слову сказать, в этом году в районе было не мало.

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