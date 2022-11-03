Агульский район присоединился к республиканской акции «Осенний марафон добрых дел — 2022»

Учащиеся общеобразовательных учреждений Агульского района совместно с работниками культуры присоединились к республиканской акции «Осенний марафон добрых дел — 2022». Ребята под руководством своих наставников приняли участие в акции «Спасибо вам герои», которая предполагает проведение мероприятий по благоустройству военных мемориалов и памятников.

Также в общеобразовательных учреждениях для них был проведён «Урок добра» Данные акции призваны целью популяризировать идеи, ценности и практики добровольчества.

Кроме того, для ребят, которые любят рисовать, был проведен конкурс рисунков на тему «Молодёжь против наркотиков!». Мероприятие было направлено на формирование социальной активности детей в их личном противостоянии отрицательным проявлениям формам девиантного поведения. Инициатором мероприятий является отдел социальной политики и муниципальных услуг по вопросам культуры, спорта, молодежной политики, религии и туризма администрации МО «Агульский район».