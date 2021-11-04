Агульский район присоединился к онлайн-акции «Родные языки народов Дагестана»

В Агульском районе в рамках Плана мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства в Республике Дагестан в 2021 году, работники культурно-досуговых центров сельских поселений МО «Агульский район» присоединились к акции «Родные языки народов Дагестана».

Онлайн-акции сегодня прошли во многих городах и районах Дагестана.

В Агульском районе акция была организована Управлением культуры, молодежной политики, спорта и туризма. Активное содействие в проведении мероприятий оказала начальник отдела социальной политики и муниципальных услуг Омарова Р.А.

Основными целями акции явились воспитание уважительного отношения к культуре и традициям своего народа, пробуждение интереса учащихся к изучению и сохранению родного языка.

Источник: Пресс-служба администрации Агульского района