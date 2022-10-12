Агульский район получит грант за показатели деятельности местного самоуправления

Республиканские гранты разделены между тремя городами и двенадцатью районами Дагестана по результатам деятельности за 2021 год. Среди высокогорных муниципалитетов грант будет предоставлен Агульскому, Лакскому и Ботлизскому районам. Общая сумма, выделенная на грант — 25 млн рублей.

Стоит отметить, что эффективность муниципальных образований оценивается по 12 критериям и федеральным рекомендациям.