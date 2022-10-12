Экономика

Агульский район получит грант за показатели деятельности местного самоуправления

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Республиканские гранты разделены между тремя городами и двенадцатью районами Дагестана по результатам деятельности за 2021 год. Среди высокогорных муниципалитетов грант будет предоставлен Агульскому, Лакскому и Ботлизскому районам. Общая сумма, выделенная на грант — 25 млн рублей.
Стоит отметить, что эффективность муниципальных образований оценивается по 12 критериям и федеральным рекомендациям.

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