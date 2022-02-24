Агул, Вакцинация, Здравоохранение

Агульский район по вакцинации преодолел 70% рубеж

Оставить комментарий

В Агульском районе продолжается вакцинация​ жителей. Сегодня, 24 февраля, охват вакцинацией в муниципалитете вырос до 70,65%. В центральной районной больнице все еще проходят лечение больные коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. По словам заведующей инфекционным отделением Агульской ЦРБ Таибат Ибиевой, в ковидной зоне лечение проходят 2 пациента с подтвержденным коронавирусом и 4 человека с внебольничной пневмонией.Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация по сравнению с несколькими неделями ранее намного улучшилась.

Также читают:

Москвайиъ кар аркьай ая мегIелимди Агъулаъ йирхIун...
Отзывы тех, кто прошёл вакцинацию от COVID-19
В Дагестане началась углубленная диспансеризация
В Дагестане проходит конференция, посвященная акти...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.