Агульский район по вакцинации преодолел 70% рубеж

В Агульском районе продолжается вакцинация​ жителей. Сегодня, 24 февраля, охват вакцинацией в муниципалитете вырос до 70,65%. В центральной районной больнице все еще проходят лечение больные коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. По словам заведующей инфекционным отделением Агульской ЦРБ Таибат Ибиевой, в ковидной зоне лечение проходят 2 пациента с подтвержденным коронавирусом и 4 человека с внебольничной пневмонией.​ Стоит отметить, что эпидемиологическая ситуация по сравнению с несколькими неделями ранее намного улучшилась.​