Агульский район: от керосиновых ламп к электричеству

«Человек к хорошему быстро привыкает», — гласит народная мудрость. Да, действительно, человек к хорошему быстро привыкает и не может через какое-то время представить свою жизнь без удобств. Как можно жить без освещения и холодильника, без горячей и холодной воды в доме, без телевизора и интернета, без стиральной машины и микроволновки, без новостей со всех концов света. И эти темы становятся предметом обсуждения между членами семьи, соседями, коллегами, случайными попутчиками в маршрутке. Но стоит отключиться электричеству, как единственной темой для обсуждения становится — почему отключили, скоро ли дадут и т.д.

А ведь ещё относительно недавно наши дедушки и бабушки понятия не имели об электричестве. Единственным источником света были коптящие чирахи на животном жиру. Семьи позажиточнее могли позволить себе лампы со стеклянными абажурами, керосин для которых привозили из Дербента или Баку. А уже большой роскошью были лампы «Летучая мышь», с которыми ходили ночью по тёмным узким сельским улочкам в гости или по другим надобностям.

Но в 1917 году в далёком Петрограде произошла революция, разразилась гражданская война, которая продолжалась до 1922 года, в стране царили разруха, голод, нищета. А 22 декабря 1920 года на Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин выступает с планом ГОЭЛРО под лозунгом «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Надо отдать должное — большевики умели держать слово. И по всей стране зашумели ударные стройки — возводились большие и малые электростанции, ГЭСы и ГРЭСы.

Пришло электричество и в наш район. В 30-е годы в селе Тпиг около моста, рядом с мельницей, была построена малая ГЭС, которая обеспечивала как нужды партийных и советских учреждений, так и жителей села. ГЭС была маломощной, зимой и водовод, и лопасти турбины, и трубы сброса воды промерзали, приходилось ломами и кирками разбивать лёд. В 50-е годы взамен маломощной ГЭС была построена дизельная электростанция большей мощности. Электричество пришло в каждый дом тпигцев. Вечером, с наступлением темноты, подавали электричество, в 22 часа после трёхкратного оповещения выключали. Но стоял вопрос обеспечения электричеством всех жителей Агульского района. Так как дизели с этим объёмом не могли справиться, Совет Министров ДАССР принял решение провести линию электропередачи из соседнего Курахского района. Работы начались в 1966 году, в 1967 году начался монтаж распределительной подстанции между селениями Тпиг и Хутхул. В 1968 году было полностью электрифицировано селение Тпиг, а в начале семидесятых годов электрификация Агульского района была завершена.

В конце семидесятых в начале восьмидесятых высоковольтная ЛЭП была проведена из Кулинского района. Таким образом Агульский район был подключен к единой кольцевой линии электропередачи.

Сегодня жители района надёжно обеспечены электричеством. Если и случаются перебои из-за стихийных бедствий, аварий на линиях по вине изношенных сетей, работники подстанции во главе с Шабановым И.К. оперативно устраняют последствия погодных катаклизмов и возвращают в дома жителей района тепло и уют.

А. Рамазанов