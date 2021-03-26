Агульский музей: история и современность

Сухомлинский отмечал, что музей, как объект аккумуляции истории, является связью прошлых и настоящих поколений.​ Музейные выставки и экспозиции позволяют нам прикоснуться к истории наших предков, прочувствовать связь поколений, подарив тем самым каждому национальную самобытность и уважение к своей истории.

Мусаева Зухра Ахмедовна с историей на «ты». Ей известны все исторические перипетии нашей государственности, и совсем недавно представилась возможность внести свой вклад в сохранение и развитие исторического наследия нашего народа.​ Она много лет преподавала историю школьникам и всегда подчеркивала необходимость исторического знания для каждого человека. Зухра Ахмедовна отмечает: «Конечно, в школе труднее, сложнее. Работа с учениками требует постоянной подготовки, также необходимо уделить внимание каждому ученику. Важно держать класс во внимании, чтобы не отвлекались. Это, конечно, довольно ответственно и сложно.

Однако есть свои сложности и в работе музея. Эта задача не менее ответственна и имеет свою незримую связь с учительством по той простой причине, что оба дела направлены на подрастающее поколение. Есть прекрасная фраза: «Кто бросит в прошлое камень, в того будущее выстрелит из пушки». И взрослым, и детям необходимо знать, помнить, чтить историю своего Отечества».​ ​

Мусаева Зухра Ахмедовна работает руководителем музея с ноября 2020 года. В процессе работы она составила ряд предложений касательно деятельности музея. Все предложения нашли поддержку у главы муниципалитета Закира Каидова. Его решением данные инициативы были утверждены.​

Первое из них — это составление тематических баннеров, которые визуализируют важные события в общественной жизни Агула: открытие школ, мостов, парков.

Также был отремонтирован кабинет директора. Здесь проведён полный спектр ремонтных мероприятий с последующим меблированием кабинета.​ ​ ​ ​

Ремонт в остальных помещениях музея запланирован на ближайший период, он необходим в целях нормализации температурного режима в учреждении. Эти мероприятия нужны для обеспечения нормального функционирования учреждения и дальнейшей реализации инициатив.

Зухра Ахмедовна отмечает, что в марте будет проведена выставка к столетию ДАССР.​ По словам директора музея, сотрудники учреждения провели большую работу по поиску черно-белых фото тех лет. Формат выставки пока не определен. Работа в данном направлении продолжается.

В музее была организована выставка коврового искусства. В данное мероприятие внесли свою лепту владельцы ковров со всего района. Большое внимание уделяется и воссозданию национальной одежды и текстиля прошлых лет. Бытовые принадлежности агульцев также бережно хранятся в музее.

Однако, необходимо все большее внимание уделять историческим личностям, которые стоят у истоков становления нашего муниципалитета. Зухра Мусаева отмечает: «Мы начинаем работать в данном направлении, пытаясь запечатлеть историю Агула для будущих поколений. Мы активно восполняем существующие пробелы, например, в планах формирование картотеки с данными участников Великой Отечественной войны. Каждый, кто ушел из Агула на фронт, должен быть представлен в нашем музее. Информация, предположительно, будет содержаться в Книге Памяти, где будут представлены герои войны со всех сел муниципалитета.

Музейные помещения, где хранятся артефакты, разделены по блокам: предметы быта, сельскохозяйственные принадлежности, флора и фауна и т.д. Это сделано для удобства посетителей и акцентирования внимания на каждом секторе жизни агульцев.

При этом названия экспонатам музея даются на всех диалектах агульского языка.​

Проведенные изменения смогли оценить не только жители, но и гости муниципалитета. Например, 28 февраля в музее были гости из Санкт-Петербурга, из клуба деловых людей, в составе 12 человек (туристы). Интересовались всем: фауной, флорой, утварью, обычаями, традициями агулов. 16 марта​ музей посетили по приглашению главы Агульского района руководители Хивского, Сулейман-Стальского района и делегация Табасаранского района. Они были приятно удивлены, что сумели сохранить​ столько утвари.

Важно, что Музей посетила и министр культуры РД Зарема Бутаева.

Зухра Мусаева отмечает, что большую роль в реализации всех этих мероприятий играет слаженный коллектив музея, который всегда с энтузиазмом откликается на инициативы и предложения, а также всесторонняя поддержка главы муниципалитета Закира Каидова.

Наибет Гасукаева