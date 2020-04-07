Агульские волонтеры бескорыстно помогают людям

Бескорыстно помогать людям всегда было благим делом. С начала двадцатого века каждого, кто проявлял благодушие и помогал населению в общественных целях, назвали волонтером.

Сегодня волонтерские организации участвуют во всех крупных мероприятиях и способствуют разрешению острых задач. На сегодняшний день добровольческая сеть существует практически во всех учебных заведениях страны и набирает все больший интерес среди молодежи.

В Агульском районе волонтерское движение появилось в 2015 году. По словам координатора Агульского отделения «Волонтеры Победы» Сиражудина Шамсудинова, на данный момент добровольческий корпус в районе составляет примерно триста человек, и главное звено здесь составляют школьники.

Их активно включают в проведение памятных, экологических, культмассовых, спортивных и других мероприятий. Помимо воспитательных и образовательных целей, волонтерство для подростков выполняет коммуникативные функции и, что самое главное, воспитывает в детях толерантность и альтруизм.

Важен тот факт, что бывшие ученики наших школ, а теперь студенты, продолжают активно принимать участие в добровольческих организациях. Например, в такой как «Волонтеры-медики». Эти студенты посещают детские сады с лекциями о здоровом образе жизни, организуют зарядки, флешмобы.

На прошедшем форуме «World skills 2020» наши активисты, среди которых были сестры Тляховы, помогали в организации мероприятия и в медсопровождении.

Помимо других важных форумов, студенты медицинских заведений прошли курс по оказанию экстренной помощи в случае инфицирования коронавирусной инфекцией. Обучающий курс содержал в себе самые разные аспекты данного вируса: симптоматика, лечение и профилактика.

Также с начала учебного года агульские школьники-волонтеры приняли участие в самых разных мероприятиях. Это профилактическая акция «Внимание-дети», всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью», кроссфит, шахматно-шашечный турнир «Сапфир», встречи с воинами-афганцами и многие другие.

На вопрос «Что же заставляет подрастающее поколение вступать в волонтерские организации?», всегда звучит один ответ: «Каждый из нас может столкнуться с трудностями, и человек не должен оставаться с проблемой один на один, важно помогать друг другу ради дружбы и мира на Земле».

Алена Магомедова