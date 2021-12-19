Общество

Агульские школьники посетили Исторический парк «Россия — моя история» в рамках проекта «Билет в будущее»

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В 2021 году одним из наиболее успешных и массовых проектов среди школьников по ранней профессиональной ориентации стал «Билет в будущее».

Это один из ключевых проектов нацпроекта «Образование», и в текущем учебном году он стартовал с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников.

Проект «Билет в будущее» даёт возможность школьнику «не заблудиться в лабиринтах огромного информационного пространства и иметь несколько попыток выбрать свою будущую профессию». 

Благодаря данному проекту у школьников 6-11 классов появляется возможность учавствовать на различных экскурсиях и посетить интересные места. 

Так, наши ребята с педагогом-навигатором по Агульскому району Рамазановой М.А. посетили Исторический парк «Россия — моя история» в городе Махачакала и побывали в центре опережающей профессиональной подготовки на базе ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева», где ребята ознакомились с обучением первой профессии на современном оборудовании.

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