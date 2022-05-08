Агулка Амина Рамазанова сотрудник «Академии Параграф»

В числе наиболее популярных профессий все более активное положение занимает лингвистпереводчик. Человек, который хорошо знает иностранный язык и умеет грамотно его преподавать, пользуется большой популярностью, особенно у представителей молодежи. Возможно, это связано с тем, что каждый мечтает посетить ближние и дальние страны, где знание языка станет большим подспорьем, а, возможно, стремлением выйти в бизнес-сегмент мирового масштаба. Путь к большой мечте начинается с маленького шага, и зачастую им становится старт в изучении языков.

Амина Рамазанова уже продолжительное время работает в «Академии Параграф». В ее арсенале знание английского и китайского языка. И если первый уже не вызывает удивления, то факт обучения основному диалекту «Поднебесной» вызывает вопросы. Мы обсудили с Аминой Альбертовной основные аспекты данной профессии.

— Амина, расскажите, пожалуйста, о вашей профессии?

— Я преподаю иностранные языки уже несколько лет и работаю с разновозрастной категорией. Данный факт требует от педагога умения оперировать различными методиками преподавания, что позволяет сложные основы грамматики преподавать максимально легко и доступно.

— Почему Вы выбрали именно эту профессию?

— Еще в школе я решила стать преподавателем английского языка. Это был мой любимый предмет, и я усердно учила его. По окончании 11 класса я без промедления поступила в ведущий вуз республики, где познакомилась не только с грамматическими основами, но и разными моментами, которые необходимо учитывать в процессе обучения. И, открою секрет, я всегда мечтала прочитать Шекспира в оригинале, что стало моим первоначальным мотивом встать на путь изучения языков.

— Чем Вас привлекает Ваша профессия?

— Во-первых, общение с учениками разного возраста. Это помогает расширить свой кругозор и понять мировоззрение детей. Во-вторых, процесс образования не стоит на месте, постоянно появляется что-то новое и интересное, поэтому эта работа захватывает. Кроме того, всегда приятно открывать для людей что-то новое.

— Что является самым сложным в Вашей профессии?

— Найти общий язык с детьми. Если нет контакта с ребенком, то процесс преподавания и обучения идёт сложно. Ученик не воспринимает материал, и все усилия, направленные на получение и усвоение ребёнком знаний, бесполезны. Более возрастная категория относится к преподаванию более ответственно, потому как их обучение- их выбор, они понимают для чего им эти знания. Дети относятся к данному вопросу посредственно. И мне думается, что родители должны аргументировать им необходимость приобретения того или иного навыка.

— О чем бы Вы хотели предупредить тех, кто собирается получить такую же профессию, как у Вас?

— Эта профессия отнимает много времени. Это не просто- провел уроки в школе и ушел домой. Тратится время на подготовку, различные мероприятия и конкурсы, еще много бумажной работы, то есть про спокойную жизнь можно забыть. Но здесь есть свои положительные моменты, работа в социуме и творческое начало.

Кроме того, работа преподавателя обязывает ежедневно совершенствоваться, улучшая свои навыки, повышая квалификацию. Выбор профессии очень важен, если вы угадаете с выбором, то работа станет для вас настоящим отдыхом. Проводя на рабочем месте значительное количество времени, важно получать от этого радость и интерес. Только в этом случае, вы сможете стать действительно мастером.

Нельзя выбирать профессию бездумно, нужно опираться на свои способности, интересы, тогда идеи и креативное начало будет для вас в работе само собой разумеющимся, ведь ваша работа будет вашим проявлением, а не просто выполнением профессиональных обязанностей.

Алена Магомедова