Агулец возглавлял филиал Академии Наук СССР

Через тернии к звездам проходят путь таланты в тяге к знаниям, и трудная жизненная дорога лишь закаляет их. Шарафудин Магомедович Ахмедов родился в селе Буршаг Агульского района весной 1934 года. Он был родом из простой семьи, где кроме него росла сестра Сутари. Рано оставшись сиротой, он воспитывался вместе с сестрой в детском доме села Тпиг.

Получив здесь школьное образование, Шарафудин Магомедович, уходит в армию. Служба его проходила в городе Кушка (современный Серхетабад) — это город на юге Туркменистана, рядом с Афганской границей. Он служил здесь в военной части № 73 701 в период с осени 1953 по декабрь 1956 года.

Мобилизовавшись в звании старшины стрелковой роты, он практически сразу же поступает в ДГУ на исторический факультет. За годы университетской учебы в 1957-1962 годах ему открывались новые вехи и исторические события, удивительные биографии и жизнеописания героев тех времен.

1 июня 1971 года прошла защита кандидатской степени, о которой свидетельствует Протокол № 6 Совета ДГУ. С тех пор Ш.М.Ахмедов работал в Дагестанском филиале АН СССР, которым затем руководил с 1961 по 1978 год.

Он по праву считается одним из лучших специалистов Дагестанской истории средневекового периода. Был автором многих трудов и монографий.

Ш.М. Ахмедов был соавтором монографии «Агулы». Этот тематический сборник статей по истории, хозяйству и материальной культуре содержит детальное описание жизни агульцев. Также его соавторами были А.Исламмагомедов и А.Булатова.

Алена Магомедова