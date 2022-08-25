Агул невозможно описать, его надо увидеть

Продолжительный период российские туристы не рассматривали Дагестан как туристическую локацию. Несмотря на удивительные красоты и гостеприимство этого удивительного края, такая неутешительная тенденция продолжалась долгое время.

Однако за последние несколько лет мы стали свидетелями коренного изменения такого положения дел, когда основные красоты Дагестана не просто стали популярными, а вошли в топы самых-самых туристических локаций нашей необъятной страны.

В текущем году, по предварительной оценке Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, туристический поток в республику составит полтора миллиона туристов. Это рекордный для региона показатель.

Развитие туристической отрасли дало мощный импульс развитию и экономики, и рекреационной сфере и логистике. Касательно перевозок, то на одном примере Махачкалинского аэропорта можно понять масштабность прогрессивных изменений. Здесь не так давно был открыт крупнейший на Северном Кавказе международный терминал, с пропускной способностью в триста тысяч пассажиров в год.

Сказалась ситуация на развитии и железнодорожного транспорта. Приоритетное направление развития получили и трассы региона. Здесь и для гостей, и для жителей республики проводится огромный комплекс мероприятий, завершение которых поставит логистику субъекта на качественно новый уровень. Кроме того, активно развивается и вся необходимая инфраструктура. Туризм для Дагестана оказался «электростанцией», которая стала питать все смежные сферы экономики и социального развития.

Что же стало причиной?

По словам специалистов, у Дагестана есть три больших преимущества. Первое – это Каспийское море, что дает возможность развития пляжного отдыха. Второе преимущество – это невообразимые природные красоты, которые предоставляют возможность активного отдыха, хайкинга, пешего туризма. И третье преимущество – это культурное и историческое богатство Дагестана. Это неповторимое триединство и есть Дагестан. Особенный. Богатый своей историей, он видел разные времена и сумел сохранить свое виденье жизни, особый взгляд на привычные вещи. Особенно сильно это ощущаешь в самом сердце региона. Здесь горы-великаны, стражники, дают путь лишь достойным, защищая зеленые долины от сильного ветра и непрошеного взгляда. Посетить эти места – значит сделать подарок себе, ибо здесь энергетика, красоты и дух особый. Это наша неповторимая Пальмира. Это Агул.

Отчаянные туристы мчат сюда, не пугаясь извилистой дороги, что вьется параллельно бурному Чираг-чаю. Им нужно запастись терпением, ведь здесь в горах они найдут все в категории «эндемичный». Даже небо, до которого, еще немного, и дотянешься рукой, здесь неповторимое. Оно меняет свои цвета и очертания, сводя с ума обилием немыслимых сочетаний. В погоне за этим гости района проезжают сотни километров, чтобы очутиться здесь, в краю, где дышится легко. Для развития туризма на территории муниципалитета активно благоустраивается вся необходимая инфраструктура, речь идет и о рекреационном кластере. Здесь для гостей района строятся гостевые домики, активно улучшается дорожная инфраструктура, уделяется внимание благоустройству исторических и культурных объектов. Однако его истинное богатство заключается в природном своеобразии.

Что сказать тому, кто не был здесь? Как передать настроение Агула, его сущность? Как взять на себя смелость подобрать слова, чтобы описать необъятное? Возможно, просто лучше его увидеть своими глазами.