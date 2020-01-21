Агул Муса — «Золотое имя России»

Искусство художника заключается в умении с помощью холста и красок трансформировать мысли и образы в мир созерцания. Легкая игра теней и красок на каждой картине имеет свое настроение. Этот особый вид творчества, когда от взмаха руки и легкого штриха оживают полотна, подвластен единицам. Один из таких мастеров, признанный художник из Агула Муса Салихович Мусаев.

Агул Муса родился в селе Тпиг 21 февраля 1956 г. Детство и юность прошли в родном селе. Здесь же он окончил школу и в 1975 году поступил в ДГПИ на художественно-графический факультет. Свое профессиональное образование он продолжил в городе Санкт-Петербург. Здесь в 1991 году окончил Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, а также творческую мастерскую станковой живописи профессора П.Т.Фомина.

За достижения в учебе Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина наградил его поощрительной поездкой в Париж в 1989 году. Затем, с 1991 по 1995 год, было становление в творческой мастерской действительного члена Академии художеств СССР В.Ф.Загонека.

С 1994 года Муса Салихович входит в состав Союза художников России, а в 1998 году ему был вручен диплом «d’Honneur» Европейской Академии искусств в Париже. Парижский же муниципалитет удостоил его Золотой медали Гран-при выставки 7 EME Salon IRIS OZOIR 1999 года.

Эти достижения, премии и награды — свидетельство усердного и кропотливого труда, где очень важно сохранить свой уникальный почерк и творческую индивидуальность и при этом быть в курсе техник, методик, направлений в живописи.

Муса Салихович участвовал в более чем шестидесяти выставках не только в России, но и за границей. Его работы хранятся в частных коллекциях по всему миру.

Мастерство художника Мусаева оценили не только в странах Европы и Америки, но и в Азии. Так, в 2010 году Муса Салихович становится Почётным профессором Международного Восточного университета искусств, г. Ченджоу, Китай.

А в прошлом году он провел мастер-классы на международном симпозиуме русских и китайских художников по живописи. Эти работы хранятся в музее г.Ухань, КНР.

Годом ранее С.М. Мусаев вошел в книгу «Золотые имена России» Петровской академии наук и искусств.

В настоящее время он является профессором кафедры рисунка и живописи Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Муса Салихович Мусаев — Заслуженный художник Дагестана, его работы выставлялись в

Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой, в музее университета г. Ченджоу, музее Суфуби г. Бейхай, музее города Чанша и города Пекина, а также в США, Франции, Германии, Англии и др.

Для агульцев же он остается по-настоящему народным художником, который известен как Агул-Муса, и его работы, будь то портреты, натюрморты или пейзажи, отличают смелость и изысканность.

Алена Магомедова