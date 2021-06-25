Агул — частица древнего Дагестана

Одним из главных атрибутов — аксессуаров современного дома, которые создают долю комфорта или способствуют интересному времяпрепровождению в его стенах, является телевизор. На протяжении нескольких десятилетий телевидение создавало для людей такой разносторонне колоритный продукт, что, несмотря на его излишества и изъяны, для каждого найдутся крючки, цепляющие внимание, предпочтения. Для кого-то — это просто новости, для кого-то — кино, разбавленное напополам назойливой рекламой; многие отдают предпочтение познавательным телешоу, а кто-то отпускает мысли в вольное плавание, отправляясь в путешествие с героями занимательных тревел-шоу (телепередач про путешествия). Последние набирают всё большую популярность, транслируются по центральным и региональным телеканалам, в том числе и на РГВК «Дагестан» под говорящим названием «Дагестан туристический».

Относительно небольшие по объёму, но очень интересные сюжеты, затрагивающие многие аспекты жизни горцев из разных точек республики, предоставляют телезрителю возможность познакомиться с современным бытом ее коренных народов, с сохранившимися традициями, историческими и культурными памятниками, да и вообще с неповторимой красотой этого сказочного края.

Так, на этот раз в центре внимания команды из РГВК «Дагестан» оказался один из малоизученных, но достаточно интересных уголков страны гор — Агульский район. На минувшей неделе съёмочная группа телепроекта «Дагестан туристический» побывала в селе Рича, где расположена одна из главных достопримечательностей района (да и республики, будь к объекту должное внимание со стороны соответствующих органов) — старинная Джума мечеть «Баб аль Кьуст», построенная, по некоторым вполне приемлемым данным, в числе первых мусульманских святынь на территории современной России.

С частицей древнего Дагестана в лице этого строения, а также с некоторыми местными обычаями и традициями гостей из столицы познакомили учитель МКОУ «Ричинская СОШ» Гасалаев Байрамали Шарафудинович и работники культурно-досугового центра села. А пример настоящего горского гостеприимства продемонстрировал гостям на деле глава администрации села Рича Гаджирамазанов Наби Магомедович, организовавший съёмочной группе после рабочей миссии​ шашлык с выездом на природу.

Хасбулат Гамзатов