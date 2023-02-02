Агропромышленный комплекс Дагестана получит финансовую поддержку в 2,3 млрд рублей

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание с сотрудниками Минсельхоза РД. Среди прочих вопросов на встрече были обсуждены меры обеспечения продовольственной безопасности как стратегической задачи.

Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что для достижения данной задачи в 2023 году Дагестану выделено 2,3 млрд рублей. «Важно обеспечить их полное и своевременное доведение до сельхозпроизводителей, работать над повышением эффективности их использования», — обратился он к коллективу Минсельхоза РД.