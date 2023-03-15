Агропромышленный форум «ДагАгроКаспий» начал свою работу

Открыл мероприятие Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поприветствовал гостей и участников форума на гостеприимной дагестанской земле от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

«Мы придаем большое значение форуму «ДагАгроКаспий» и рассчитываем, что он послужит новым импульсом для дальнейшего динамичного развития растениеводства и всего агропромышленного комплекса Дагестана.

Отдельную благодарность хочу выразить организаторам данного форума, сумевшим привлечь к участию в этом знаковом для нас событии представителей авторитетных компаний из разных регионов нашей страны и зарубежья.

Особую ценность проводимому форуму придает то, что он проходит в самом начале весенних полевых работ, что дает возможность аграриям сверить свои часы», — отметил Абдулмуслимов в своей речи.