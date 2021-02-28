Агрокомплекс республики представит продукцию в Дни Дагестана в Совфеде РФ

Первые три дня марта объявлены Днями Дагестана в Совете Федерации РФ. Это хороший шанс представить республику в позитивном ключе, привлечь инвестиции и решить ключевые проблемы, тормозящие развитие республики.

Ведомства и министерства республики готовят программы презентаций по своим направлениям. Минсельзоз РД с целью обсуждения, касающихся агрокомплекса республики, направит в Совфед руководителя ведомства Баттала Батталова совместно с зампредседателя Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

В Москву также будет направлена сельхозвыставка региона, на которой будет представлен перечень наиболее востребованной сельскохозяйственной продукции высокого качества: вино-коньячная продукция, сыры, сливочное масло, колбасная продукция, нектар и соки, консервы, урбеч, толокно, мед, сухофрукты, травяные чаи, шоколад и рыба.