АПЭК составило рейтинг руководителей субъектов России. На позиции глав регионов повлияло множество факторов, в числе которых пресс-конференция первого лица государства, исполнение проектов по улучшению инфраструктуры, кадровая политика.

Некоторые участники рейтинга потеряли позиции, в то время как другие их укрепили. Так, руководитель Татарстана Рустам Минниханов упал в рейтинге с третьего на шестое место, а губернатор Тульской области Алексей Дюмин поднялся с пятой строчки на третью.

Что касается главы Дагестана Владимира Васильева, то его позиции также укрепляются. Руководитель региона, ранее занимавший одиннадцатую строчку в рейтинге, поднялся на три позиции и теперь занимает восьмое место. Этому способствовали эффективная кадровая политика, борьба с коррупцией и теневым бизнесом, реализация проектов по улучшению водообеспечения, дорог, общественных пространств и тд.