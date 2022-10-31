Агентство по предпринимательству Республики Дагестан объявляет конкурс на предоставление грантов субъектам МСП

Агенство по предпринимательству Республики Дагестан инициирует конкурс на предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданными гражданами в возрасте до 25 лет.

Для участия в конкурсе, претендентам необходимо выполнить ряд требований, в числе которых признание предпринимателя социальным предприятием и включение в реестр МСП. Кроме того, для допуска к защите проекта, конкурсант в течение года должен пройти обучение в ЦПП, ЦИСС или Корпорацией МСП.

Размер гранта может варьироваться от ста тысяч до полумиллиона.

Подробная информация по номеру 8(8722) 67-11-37 или на сайте Агенства.

Приём заявок стартует с 31 октября и продлится в течение месяца.