Агентство по предпринимательству РД ведет работу по снижению числа фактов коррупции для получения бизнесом государственной поддержки

Основной задачей противодействия коррупции является ее предупреждение. С целью предотвращения коррупционных рисков уполномоченными сотрудниками Агентства проводится системная работа по обеспечению органов государственной власти, муниципальных образований достоверными сведениями для осуществления предпринимательской деятельности на территории региона.

По словам руководителя Агентства, в целях профилактики коррупционных и иных правонарушений Агентством разработан план мероприятий по противодействию коррупции до 2024 года.

«Коррупция является существенной системной проблемой. Для ее решения разработан соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным явлением», — отметил Артем Хрюкин.