Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

В условиях пандемии коронавируса эффективными инструментами поддержки предпринимательства в республике являются услуги оказываемые микрокредитной компанией «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан» (далее — Фонд), Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан (далее — Гарантийный фонд) и микрофинансовой компанией «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (далее — МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга РД»).

На сегодняшний день подведомственными учреждениями Агентства:

— обеспечено введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов МСП – заемщиков Фонда на срок до 6 месяцев и проведена реструктуризация графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов в срок до 9 месяцев;

— осуществляется выдача займов Фондом и предоставление гарантии (поручительства) Гарантийным фондом РД по упрощенным требованиям, также обеспечено осуществление пролонгации действующих договоров;

— МФК «Фонд микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан» (далее – Даглизингфонд» в целях поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в экономике в связи с распространением коронавирусной инфекции всем лизингополучателям предоставлена отсрочка до конца 2020 года по лизинговым платежам, подлежащим уплате в период апрель-июнь 2020 года включительно. Данные платежи могут быть погашены лизингополучателями в любое удобное время до конца 2020 года.

Кроме того, попечительским советом Даглизингфонда принято решение о пересмотре с 1 апреля 2020 года размеров лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным Даглизингфондом с предпринимателями республики в 2015-2019 гг. со снижением уровня среднегодового удорожания по этим договорам с 9-10% до 6% (размера, действующего на сегодняшний день согласно Правил предоставления услуг лизинга Даглизингфонда). Соответствующие дополнительные соглашения с лизингополучателями по 18 договорам из 27 действующих на сегодняшний день и попадающих под эту преференцию, будут заключены до конца апреля 2020 года.

В 2019 году Даглизингфонду выделено дополнительно 303,3 млн рублей на осуществление микрофинансовой деятельности. В настоящее время разрабатывается упрощенный порядок правил предоставления займов субъектам МСП.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №1192-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделена субсидия в размере 10580,2 тыс. рублей на оказание неотложных мер по поддержке субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

Субсидии направлены на докапитализацию:

— фонда содействия кредитованию субъектов МСП РД – 3382,4 тыс. рублей;

— фонда микрофинансирования субъектов МСП РД — 7197,8 тыс. рублей.

Агентством совместно с подведомственными организациями проводится постоянная информационная работа по доведению до субъектов малого и среднего предпринимательства информации о принимаемых в Республике Дагестан

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