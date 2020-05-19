Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан сообщает об имеющихся банковских продуктах на выплату заработной платы и результатах анализа потребности в указанных средствах по состоянию на 13 мая 2020 года.

Беспроцентные кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в рамках программы льготного зарплатного кредитования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости» (далее – Постановление № 422).

В целях реализации положений Постановления № 422 ПАО «Сбербанк» реализована возможность получения кредита «На зарплату 0%». Предложение доступно для малых предприятий с численностью до 100 человек (в том числе для микропредприятий с численностью до 15 человек), входящих в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434.

При этом предприятие должно осуществлять деятельность более одного года, а его годовая выручка не должна превышать 800 млн. рублей.

Региональным отделением ПАО «Сбербанк» рассчитан лимит на указанные цели в размере 60,88 млн. руб. (количество клиентов 41). Всего подано 15 заявок на сумму 21,822 млн рублей, из которых:

— выдано по 6 заявкам на сумму 2,302 млн руб.

— в работе 5 заявки на сумму 3,154 млн. руб.;

— на подписании кредитные договора по 2 заявкам на сумму 6,183 млн. руб;

— отказано в выдаче кредита по 2 заявкам на сумму 10,183 млн. руб. (в связи с несоответствием требованию к количеству работников).

Вместе с тем прорабатывается участие в программе 7 клиентов, которые не имеют зарплатного проекта и расчетного счета в ПАО «Сбербанк». Общая сумма кредита по ним составит 2,061 млн. рублей.

С 1 апреля 2020 года АО «МСП Банк» осуществляет беспроцентное кредитование для поддержки и сохранения занятости работников малых и средних предприятий. Кредитный продукт для субъектов малого и среднего предпринимательства направлен на выплату заработной платы на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчёт размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда и количества сотрудников, состоящих в штате.

В офис АО «МСП Банк» в Республике Дагестан на получение беспроцентного кредита на выплату заработной платы:

— подано 7 заявок на сумму 14, 3 млн. руб.;

— отказано в предоставлении кредита по 1 заявке на сумму 1,2 млн. руб. (в связи с плохой кредитной историей).

5 клиентами ведется работа по формированию пакетов документов в соответствии с критериями банка.

АО «Россельхозбанк» также осуществляется финансирование в рамках государственной программы кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса.

Однако в дагестанский филиал АО «Россельхозбанк» заявок от субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, входящих в перечень отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, не поступало.