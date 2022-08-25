Агентство по предпринимательству и инвестициям провело встречу с предпринимателями Гунибского района

25 августа в актовом зале администрации Гунибского района провели встречу с предпринимателями и глав поселений с Первым заместителем руководителя Агентства Г.Х. Гусейновым, а также с руководителями подведомственных Агентству учреждений и организаций.

На этой встрече присутствовали руководитель Гунибского района Мудунгаджи Кадыров и депутат Народного Собрания республики Дагестан Магомед Кудиямагомедов.

Встречу открыл глава района М. Кадыров.

Первый заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Хайбулаевич Гусейнов отметил, что Правительство республики ставит перед собой задачу создать для предпринимательства необходимые условия и конкурентную среду.

Как сообщил Г. Гусейнов, в Дагестане в целях создания условий для развития предпринимательства занимаются все отдели, учреждения и организации подведомственных Агентству.

Также выступили Консультант отдела развития предпринимательства Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Сафаралиев Джамалутдин Абумислимович, директор ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан» Мигитинов Иса Магомедович, риск-менеджер МФК «Даглизингфонд» Амиралиев Батыр Шамилович, директор Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан» Амиралиев Батыр Шамилович, главный специалист-эксперт управления реализации государственных программ и инвестиционной деятельности Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Абдуразаков Абдуразак Баширович, аналитик АНО «Центр поддержки экспорта Республики Дагестан» Магомедов Максуд Серкерович и другие.

На встрече обсудили разные вопросы связанные для развития предпринимательства. Своими вопросами, проблемами, пожеланиями выступили главы, специалисты и предприниматели поселений Салта, Куяда, Кегер, Гуниб…

Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса.