Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет о приеме конкурсных проектов на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации

Агентство информации и печати Республики Дагестан на основании решения Совета по грантам Главы Республики Дагестан, в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан от 23 июня 2021 года № 130 «О внесении изменений в пункт 1 Указа Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г.

№ 151 «О грантах Главы Республики Дагестан и их размеры, утверждённые этим Указом» и Порядком предоставления грантов Главы Республики Дагестан, утверждённым постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 октября 2020 г.

№ 220, объявляет о приеме конкурсных проектов на присуждение грантов Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации в 2022 году со 2 июня.

Заявки принимаются по следующим номинациям:

— на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках;

— на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

— на поддержку творческих проектов журналистов на инновационную тематику;

— на поддержку творческих проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи;

— на поддержку информационных проектов, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;

— на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику;

— на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения.

Дополнительную информацию для соискателей грантов можно получить на сайте Агентства.