Агентство информации и печати РД запланировало широкий комплекс мероприятий к юбилею Расула Гамзатова, который отхватит Россию и страны ближнего зарубежья

13 декабря 2022 года в Москве было организовано первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году столетия со дня рождения Расула Гамзатова.

Примечательно, что мероприятия, запланированные Агентством информации и печати РД, охватывают всю Россию и страны ближнего зарубежья. В числе запланированных мероприятий организация экспедиции «Культурное наследие Р Гамзатова», кроме того будет снят фильм о жизни и творчестве Гамзатова на арабском и английском языках и многое другое.