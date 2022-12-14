Культура

Агентство информации и печати РД запланировало широкий комплекс мероприятий к юбилею Расула Гамзатова, который отхватит Россию и страны ближнего зарубежья

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13 декабря 2022 года в Москве было организовано первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году столетия со дня рождения Расула Гамзатова.

Примечательно, что мероприятия, запланированные Агентством информации и печати РД, охватывают всю Россию и страны ближнего зарубежья. В числе запланированных мероприятий организация экспедиции «Культурное наследие Р Гамзатова», кроме того будет снят фильм о жизни и творчестве Гамзатова на арабском и английском языках и многое другое.

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