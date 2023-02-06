Агентство информации и печати РД объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе на лучший антитеррористический контент

Агентство информации и печати Республики Дагестан объявляет о начале приема заявок на участие в первом в 2023 году республиканском конкурсе на лучший антитеррористический контент (далее — Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на информационное противодействие идеологии терроризма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные средства массовой информации, сетевые издания Республики Дагестан, информационные агентства, телерадиовещательные компании, производственные организации (телевизионные студии, продюсерские центры, творческие объединения), интернет-порталы, рекламные агентства, а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы антитеррористической направленности были опубликованы, размещены в эфире, в сети Интернет в 2023 году.

Номинации Конкурса и требования к конкурсным работам:

— Документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/радиоэфире.

Хронометраж теле- радиопередачи, документального фильма – не более 30 минут.

— Публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн).

Хронометраж видеороликов – не более 2 мин. Объем поста – не более 5000 знаков (с пробелами)

— Публикация в печатном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Объем печатных работ – от 4000 до 12000 знаков без учета пробелов.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их уполномоченными представителями, или руководителями СМИ заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

— заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан, содержащая следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора, должность, название публикации, дата опубликования материала в СМИ, социальных медиа или выхода в эфир, название СМИ, телефон и адрес электронной почты для связи;

— конкурсная работа (материал).

Видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на электронном носителе;

— эфирная справка (для участников конкурса в номинации «Документальный фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ радиопередач»);

— экземпляр издания с опубликованной работой, представленной на конкурс (для публикаций в печатных СМИ);

— ссылки на материалы, размещенные в Интернет-СМИ или социальных медиа, а также цветные скриншоты, содержащие браузерную строку с читаемой ссылкой на материал;

— данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, скриншоты со статистикой, содержащей информацию о количестве сохранений, пересылок, комментариев и др.

Творческие работы направляются в Агентство информации и печати РД.по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), кабинет 1, или на адрес электронной почты: konkurs@rd-press.ru с пометкой «Антитеррор».

Срок приема заявок – с 1 февраля по 30 июня 2023 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 15 июля 2023 г.

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номинациях:

— Документальный фильм, теле-/ радиопередача, размещенные в теле-/радиоэфире. Общий фонд составляет 150 тыс. руб., включая: первая премия — 70 тыс. рублей, вторая — 50 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.

— Публикация в социальных медиа (пост, видеоролик, вайн). Общий фонд составляет 130 тыс. руб., включая: первая премия 60 тыс. рублей, вторая — 40 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.

— Публикация в печатном и интернет-СМИ. Общий фонд составляет 120 тыс. руб., включая: первая премия — 50 тыс. рублей, вторая — 40 тыс. рублей, третья — 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, художественную выразительность материала, содержательную ценность, соответствие содержания потребностям целевых аудиторий, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: konkurs@rd-press.ru с пометкой «Антитеррор».

Информация предоставляется по телефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте Агентства https://rd-press.ru/.

Положение о Конкурсе размещено на сайте Агентства https://rd-press.ru/ в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».