Агентство информации и печати Дагестана проводит научно-практическую конференцию «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в современных условиях»

27 октября 2022 года Агентство информации и печати Республики Дагестан проводит научно-практическую конференцию «Новые формы терроризма. Методы и способы противодействия в современных условиях».

Конференция проводится в рамках реализации государственной программы «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

В работе конференции примут участие члены экспертного совета при АТК в РД, заместители руководителей МР и ГО РД по общественной безопасности, руководители и сотрудники органов исполнительной власти, ответственные за работу по противодействию идеологии терроризма, главные редактора и журналисты республиканских, муниципальных и негосударственных средств массовой информации.

Участники конференции обсудят формы и методы информационной работы по противодействию идеологии терроризма в современных условиях.

По итогам работы конференции планируется издание сборника статей.

Место проведения конференции: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова, 3, конференц-зал гостиницы «Азимут». Начало в 10.00.