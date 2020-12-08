Экономика

Агенство по предпринимательству и инвестициям РД сообщает о мерах поддержки субъектов МСП республики

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Четырнадцать субъектов малого и среднего предпринимательства республики получили субсидии около десяти миллионов рублей. Данные средства выделялись с начала года с целью субсидирования части лизинговых издержек на приобретение сельхозтехники и оборудования. Дополнительно, двум субъектам МСП были предоставлены субсидии на общую сумму свыше трехсот тысяч рублей с целью погашения процентов по кредитным займам.

Данные мероприятия проводятся с целью оказания поддержки предпринимательскому сектору на период пандемии. В этих же целях кампаниям предоставлена отсрочка до конца года по внесению лизинговой оплаты.

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