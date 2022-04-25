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Аэропорт Махачкалы станет одним из базовых для авиакомпании Red Wings

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Авиакомпания Red Wings стала первой в новейшее время базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы. Об этом рассказал сегодня, 25 апреля, на пресс-конференции в аэропорту Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«С 25 апреля Red Wings организует базировку в аэропорту Махачкалы одного из своих лайнеров SSJ100. Уже сегодня этот самолет начнет полеты из Махачкалы как из своей базы и будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании из Дагестана, — сказал Председатель Правительства Дагестана.

По словам Абдулмуслимова, в последние годы авиационное сообщение Республики Дагестан развивается высокими темпами. Это связанно с привлечением новых перевозчиков, созданием выгодных условий для авиакомпаний, обеспечением должного уровня безопасности и качества обслуживания в аэропорту Махачкалы.

«Международный аэропорт Махачкала – это динамично развивающийся объект транспортной инфраструктуры Республики Дагестан. За 2021 год количество обслуженных пассажиров составило более 2 млн человек, что в 1,4 раза больше уровня 2020 года.

В рамках реализации инвестпроекта «Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Махачкала» в прошедшем году сдан в эксплуатацию новый терминал международных авиалиний общей площадью более 8000 м2, с пропускной способностью 190 пассажиров в час. Кроме того, введен новый воздушный пункт пропуска через Государственную границу РФ, позволяющий одновременно обслуживать пассажиров на вылет и прилет.

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