Аэропорт Махачкалы присоединится к нацпроекту «Производительность труда»

К реализации национального проекта «Производительность труда» в Дагестане присоединится АО «Аэропорт Махачкала».

Нацпроект «Производительность труда» стартовал в республике в марте этого года. Завод «Дагестан Стекло Тара» стал пилотной площадкой. Предприятия для реализации нацпроекта отбирались путём очной оценки экспертов Федерального центра компетенций, в соответствии с установленными критериями.

Участие в нацпроекте позволит АО «Аэропорт Махачкала» устранить неэффективные производственные процессы путем внедрения инструментов бережливого производства и увеличить прибыль. Мероприятия по достижению установленных показателей будут реализовываться под федеральным управлением.