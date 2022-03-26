Аджи давно нуждалось в экологической реабилитации

Заведующий лабораторией почвенных и растительных ресурсов Прикаспийского института биологических ресурсов ДФИЦ РАН Рамазан Муртазалиев, комментируя решение образовать у озера Аджи особо охраняемую зону, отметил, что наведение порядка на данной территории позволит защитить ее от дальнейшего вмешательства человека.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующая работа велась и ранее, готовились необходимые документы с привлечением заинтересованных лиц, экспертов – экологов, зоологов, представителей Минприроды РД, Северо-Кавказского офиса Всемирного фонда охраны природы, но дело не удалось довести до конца.

– Озеро Аджи необходимо сохранить, поскольку оно является ключевой орнитологической территорией, участком, играющим важную роль в период миграции птиц. Здесь имеется комплекс природных ландшафтов для всего биоразноообразия и редких видов, в частности, есть места обитания популяций средиземноморской красной черепахи и растений, включенных в Красную книгу, – говорит Рамазан Муртазалиев.

Заслуженный работник охраны природы РД Ибрагимхалил Магомедов солидарен с коллегой. Он отмечает тот факт, что озеро давно нуждалось в экологической реабилитации.

– Отрадно, что на проблему обратили внимание. Реабилитация водоема позволит восстановить экологический баланс, – уверен наш собеседник.

Источник: Дагестанская правда