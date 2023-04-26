Администрация Шамильского района обязуется оказать максимальное содействие жителям и администрации с.Заната в восстановлении памятника

В селении Заната памятник участникам ВОВ, не вернувшихся с полей Великой Отечественной войны требовал ремонта. Администрацией села было принято решение построить новый памятник на этом же месте, в связи с чем предыдущий был демонтирован, но возникли сложности с организацией установки нового.

«Администрация МО «Шамильский район» обязуется оказать максимальное содействие жителям и администрации СП в восстановлении памятника в кратчайшие сроки, также провести торжественное мероприятие памяти павших в ВОВ у вновь открывшегося памятника ко Дню Победы 9 мая.

Кроме памятника в с.Заната в Шамильском также имеются памятники, посвященные ВОВ, в селениях Андых и Зиуриб, которые также было необходимо привести в надлежащий вид.

На сегодняшний день памятник в с.Андых уже восстановлен, новый памятник для с. Зиуриб уже заказан и будет установлен до Дня Победы», — говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале администрации муниципалитета.